В МГТУ имени Баумана прокомментировали дело основателя Group-IB Ильи Сачкова

В пресс-службе МГТУ имени Баумана прокомментировали дело основателя Group-IB Ильи Сачкова.

Об этом сообщает Life.ru.

«Илья Сачков является преподавателем университета, но его арест точно не связан с преподаванием в нашем вузе. Он не вёл научных работ в МГТУ имени Н.Э. Баумана», — сказали в пресс-службе.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

Ранее появилась информация о проведении оперативных мероприятий в московском офисе Group-IB.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что правоохранители должны дать разъяснения по делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.