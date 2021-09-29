ЦИК направила жалобу в СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге

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Центральная избирательная комиссия России направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру жалобы на все случаи нарушений во время выборов в Санкт-Петербурге, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
ЦИК направила жалобу в СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Все случаи, которые мы считаем нарушениями по выборам, мы собрали, направили в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру», — цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее в Санкт-Петербурге на семи участках отменили результаты голосования на выборах в Госдуму из-за нарушений.

До этого Элла Памфилова заявила, что городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга должна отреагировать на нарушения хранения сейф-пакетов.

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