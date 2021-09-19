Памфилова высказалась о нарушениях на выборах в Петербурге
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- РИА Новости
«Здесь налицо очевидное преступление. Я думаю, что здесь может рассматриваться, предположительно, сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, который избирается», — заявила Памфилова.
Она отметила, что городская избирательная комиссия должна принять меры вплоть до увольнения главы ТИК.
По словам члена ЦИК Николая Левичева, нарушения были зафиксированы на избирательном участке № 771.
Ранее Элла Памфилова сообщила, что максимальная явка в ходе проходящих выборов в Госдуму зафиксирована в Туве, Кабардино-Балкарии и Чечне.