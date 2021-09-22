В Петербурге на семи участках отменили итоги голосования на выборах в Госдуму

В Санкт-Петербурге на семи участках отменили результаты голосования на выборах в Госдуму из-за нарушений.

Об этом заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Он отметил, что в целом в городе выборы прошли в чётком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, но на некоторых избирательных участках были нарушения.

«Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную думу России и на шести избирательных участках по выборам депутатов в законодательное собрание Санкт-Петербурга», — цитирует Кузьмина ТАСС.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга должна отреагировать на нарушения по хранению сейф-пакетов.