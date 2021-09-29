Глава правительства Удмуртии объяснил введение новых ограничений из-за коронавируса

Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов прокомментировал введение в регионе новых коронавирусных ограничений.

В стриме RT «Летучка» он отметил, что в прошлом году меры были более жёсткими, однако власти вводят их исключительно по мере необходимости.

«Когда эти меры превентивные, они как раз возымеют свой эффект. Так же и сейчас: мы не тушим пожар, но, видя рост заболеваемости, видя заполняемость коек, мы принимаем решение о том, что социальные контакты необходимо ограничить. Сделать это нужно в первую очередь в местах, где происходит массовое скопление людей», — пояснил Семёнов.

Он напомнил, что в случае с бизнесом власти предоставляют предпринимателям выбор.

«Предприятия общепита работают либо с 50%-ной загрузкой, либо со 100%-ной, но тогда все посетители должны иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не старше 72 часов», — добавил председатель правительства.

Ранее сообщалось, что коечный фонд для ковид-инфицированных Удмуртии заполнен почти на 100%.

Со среды, 29 сентября, в регионе запретят работу фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, на заправках, а также предприятий с доставкой.