Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию незарегистрированные лекарства

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Министерство здравоохранения выступило с предложением разрешить ввозить в Россию не зарегистрированные в стране лекарства для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию незарегистрированные лекарства
  • Reuters

Предлагается внести изменения в законы об обращении лекарственных средств и об МММК.

Согласно инициативе, Росздравнадзор может получить право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для МММК в Сколкове.

Как следует из документа, клиники-участники обязуются уведомлять кластерный фонд о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций, а сам он займётся проверкой качества импортируемых препаратов в российских лабораториях или в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка работы системы маркировки лекарств. 

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