В Мосгордуме прокомментировали ситуацию с масочным режимом

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Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников прокомментировал ситуацию с масочным режимом.
В Мосгордуме прокомментировали ситуацию с масочным режимом
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«Даже привитым нужно пользоваться масками. Они значительно снижают риск распространения заболевания. Власти не заинтересованы во введении локдауна и в возвращении этих тяжёлых времён, когда ограничено перемещение граждан по городу», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нормы, которые действуют во время пандемии, по-прежнему работают.

Как отметил Семенников, инспекторы могут предъявить претензии по поводу невыполнения требований по ношению масок, соблюдению социальной дистанции.

«Прежде всего это относится к организациям, которые организуют общественное питание», — добавил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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