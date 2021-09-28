В Курской области приняли новые ограничения в связи с пандемией

В Курской области ввели новые ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную администрацию.

В частности, в образовательных организациях рекомендуется запретить проведение массовых мероприятий. Кружки и секции следует перевести в дистанционный формат.

В школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов групповые занятия должны проводиться в электронном и дистанционном форматах, индивидуальные — в очном формате.

Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.