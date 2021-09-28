В Курской области приняли новые ограничения в связи с пандемией

Короткая ссылка
В Курской области ввели новые ограничения в связи с пандемией коронавируса.
В Курской области приняли новые ограничения в связи с пандемией
  • © Наталия Губарева
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную администрацию.

В частности, в образовательных организациях рекомендуется запретить проведение массовых мероприятий. Кружки и секции следует перевести в дистанционный формат.

В школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов групповые занятия должны проводиться в электронном и дистанционном форматах, индивидуальные — в очном формате.

Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить