За сутки у 473 жителей Прикамья подтвердился COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
По данным Роспотребнадзора, 87 человек проходят лечение в больницах, 386 — амбулаторно.
Всего в больницах с подтверждённым диагнозом находятся 3812 пациентов, из них на ИВЛ — 164. Скончались за сутки 26 человек.
Схожая ситуация и в Ростовской области, где за минувшие сутки зарегистрировали 483 случая заболевания коронавирусом в 54 муниципалитетах. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
28 человек за сутки скончались от последствий заболевания.
В больницах региона лечение от коронавируса проходят 4112 пациентов.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 700 млн рублей на заготовку плазмы доноров для лечения пациентов с коронавирусом.