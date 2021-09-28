За сутки у 473 жителей Прикамья подтвердился COVID-19

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 473 жителей региона. Отмечается, что среди заболевших 36 детей.

Об этом сообщает kp.ru.

По данным Роспотребнадзора, 87 человек проходят лечение в больницах, 386 — амбулаторно.

Всего в больницах с подтверждённым диагнозом находятся 3812 пациентов, из них на ИВЛ — 164. Скончались за сутки 26 человек.

Схожая ситуация и в Ростовской области, где за минувшие сутки зарегистрировали 483 случая заболевания коронавирусом в 54 муниципалитетах. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

28 человек за сутки скончались от последствий заболевания.

В больницах региона лечение от коронавируса проходят 4112 пациентов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении почти 700 млн рублей на заготовку плазмы доноров для лечения пациентов с коронавирусом.