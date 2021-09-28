В «Опоре России» прокомментировали инициативу по снижению числа контрольных в школах

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал инициативу по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.
В «Опоре России» прокомментировали инициативу по снижению числа контрольных в школах
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Это особенно важно в условиях пандемии, когда в учреждениях проводится целый комплекс мер по предотвращению распространения заболевания», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, детям и подросткам не нужно такое большое количество проверочных работ — вместо них появится свободное время на изучение новых тем, повторение и закрепление пройденного материала, классные часы и общение с педагогом.

Со своей стороны, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с сайтом «Москва 24» выразила мнение, что контрольные и проверочные работы нужно скорректировать в пользу научных проектов.

Как полагает эксперт, педагоги должны формировать у детей навыки самоконтроля.

«Это очень важно для формирования самостоятельности ученика. Если на протяжении всего обучения в школе учителя не развивают у детей умения себя проверять, смотреть за достижениями, они и во взрослой жизни будут опираться на внешний контроль», — пояснила она.

Абанкина добавила, что у учителей есть и другие инструменты для проверки знаний своих подопечных.

Рособрнадзор в августе направил в российские регионы рекомендации по уменьшению числа контрольных и проверочных тестирований в школах.

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