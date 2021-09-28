Психолог Лапшичева назвала правила здорового сна

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Психолог Наталья Лапшичева рассказала, как получить заряд бодрости и энергии от сна.
Психолог Лапшичева назвала правила здорового сна
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Для максимальной «зарядки» организма необходимо спать примерно восемь часов в сутки и делать это непременно ночью, сказала она в эфире радио Sputnik.

«Сон должен быть в определённое время суток. Замечено, что если человек ложится спать до десяти часов вечера, то тогда он высыпается быстрее и его организм лучше восстанавливается. Биологические часы никто не отменял, поэтому, если лечь спать в это время, то уровень серотонина и мелатонина поднимается. Именно с десяти часов вечера до четырёх или пяти часов утра — самое лучшее время для сна», — уточнила Лапшичева.

Ранее основатель health-tech-компании AIBY Оля Осокина в беседе с «Газетой.Ru» заявила о вреде сна рядом с мобильным телефоном.

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