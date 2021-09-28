Врач Чернышова рассказала, как справиться с перепадами атмосферного давления

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как справиться с перепадами атмосферного давления.
Врач Чернышова рассказала, как справиться с перепадами атмосферного давления
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«Здоровый человек не реагирует на повышение атмосферного давления. Он не чувствует изменений, так как организм приспосабливается к ним. Но любые колебания и в ту или другую сторону ощущаются тем сильнее, чем более резко они происходят», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Негативно отреагировать на перепады атмосферного давления могут люди с хроническими заболеваниями, особенно с ослабленной сердечно-сосудистой системой.

Как считает Чернышова, избежать недомогания поможет грамотная физическая нагрузка.

«Нужно сделать умеренную зарядку утром, а также выйти на улицу — прогуляться или хотя бы просто постоять у подъезда и подышать свежим воздухом. Это очень полезно», — порекомендовала врач.

Она пояснила, что умеренная физическая нагрузка позволит разогнать кровь, поможет сердечно-сосудистой системе включиться в работу.

Также Чернышова посоветовала ограничить употребление напитков с кофеином и сделать выбор в пользу травяных чаёв, воды с лимоном и имбирём, соков и морсов.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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