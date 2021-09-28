Автоэксперты высказались по поводу проекта о запрете водителям с судимостью работать в такси

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировали в беседе с RT внесение в Госдуму законопроекта, который предусматривает запрет на управление общественным транспортом и такси для людей, имеющих судимость.

Кадаков отметил, что «мысль правильная», но при этом добавил, что «кристально чистые перед законом люди могут ездить безобразно».

«И наоборот, человек, который отсидел, вполне может быть адекватным водителем и вполне надёжным человеком. Наверное, какое-то рациональное зерно в этом есть, но думать, что это радикально изменит картину, я не готов», — рассказал специалист.

В свою очередь, Похмелкин заявил, что судимость — это последствие отбытого наказания, то есть, как объяснил эксперт, человек «все неблагоприятные последствия претерпел».

«Если вы считаете, что человек, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, не может управлять транспортным средством, лишайте его тогда права заниматься такой деятельностью в качестве дополнительного наказания. Пусть оно действует в том числе и пять лет после того, как человек отбыл наказание», — отметил собеседник RT.

При этом он подчеркнул, что может сложиться такая ситуация, когда человек «отбыл наказание, раскаялся, не хочет ничего повторять».

«У него водительская специальность, он может управлять транспортным средством... Если ему надо пройти переподготовку, он её пройдёт. Это совсем другое», — заключил Похмелкин.

Ранее сообщалось, что российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает запрет на управление общественным транспортом и такси для людей, имеющих судимость.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перевозчики при выполнении перевозок пассажиров либо багажа должны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, которые имеют неснятую либо непогашенную судимость за совершение преступлений.