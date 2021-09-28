В Госдуму внесли проект о запрете водителям с судимостью работать в такси

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает запрет на управление общественным транспортом и такси для людей, имеющих судимость.

Проект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перевозчики при выполнении перевозок пассажиров либо багажа должны не допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями лиц, которые имеют неснятую либо непогашенную судимость за совершение преступлений.

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

В свою очередь, руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии.