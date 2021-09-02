В России предложили ужесточить наказание для пьяных водителей такси

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

Данная статья применяется как в отношении граждан, управляющих личным автомобилем, так и в отношении водителей общественного транспорта и такси.

То обстоятельство, что водитель общественного транспорта или такси, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, создаёт прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров, которые к тому же не подозревают о его состоянии, в настоящее время не влияет на ужесточение наказания.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трёх лет», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время ч. 1 ст. 264.1 УК России применяется только в отношении водителей, ранее подвергнутых административному наказанию за вождение в состоянии опьянения и попавшихся на данном правонарушении вновь.

В качестве наказания данная норма предусматривает лишение права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет со штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее стало известно, что МВД планирует выявлять пьяных водителей с помощью экспресс-тестов.