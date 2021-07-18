В МВД планируют выявлять пьяных водителей с помощью экспресс-тестов

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В МВД России рассматривают возможность внедрения экспресс-тестов, которые предоставят возможность выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

«В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — говорится в публикации.

В комментарии изданию отметили, что применение таких тестов позволит сэкономить время водителей при общении с сотрудниками правоохранительных органов, исключить субъективизм и предотвратить возможные конфликты. При этом в случае отказа водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или его несогласия с результатами теста он будет направлен на прохождение медицинского освидетельствования.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения свободы за соответствующее нарушение увеличивается с двух лет до трёх лет. Также возрастает размер штрафа — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей вместо 200—300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет.

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