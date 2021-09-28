Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в частном доме в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Махачкале, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Дагестану.

Дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным ведомства, в ночь на 28 сентября в сдаваемом в поднаём домовладении посёлка Новый Хушет Ленинского района в результате выполнения работ по проведению системы газоснабжения произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Двое взрослых и трое детей, находившихся в жилище, госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что дагестанская прокуратура проведёт проверку по факту инцидента.

Также сообщалось, что пострадавшие взрослые находятся в реанимации.