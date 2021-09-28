В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале
- РИА Новости
«В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, они в реанимации. Самая старшая девочка (14 лет) — в ожоговой реанимации, угрозы жизни нет», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что состояние ещё двух несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Махачкале пострадали пять человек.