В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале

В Минздраве Дагестана сообщили, что двое пострадавших при взрыве газа в частном доме в Махачкале находятся в тяжёлом состоянии.

«В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, они в реанимации. Самая старшая девочка (14 лет) — в ожоговой реанимации, угрозы жизни нет», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что состояние ещё двух несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Махачкале пострадали пять человек.