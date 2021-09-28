Прокуратура проведёт проверку по факту взрыва газа в Махачкале

Короткая ссылка
Прокуратура Дагестана проведёт проверку по факту взрыва газа в Махачкале, в результате которого пострадали пять человек.
Прокуратура проведёт проверку по факту взрыва газа в Махачкале
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе в части обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового оборудования уполномоченной организацией», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры республики.

По итогам проверки при наличии оснований ведомство примет надлежащие меры.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Махачкале пострадали пять человек, среди которых трое — дети.

В Минздраве Дагестана проинформировали, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить