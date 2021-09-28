Прокуратура проведёт проверку по факту взрыва газа в Махачкале

Прокуратура Дагестана проведёт проверку по факту взрыва газа в Махачкале, в результате которого пострадали пять человек.

«В рамках проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе в части обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового оборудования уполномоченной организацией», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры республики.

По итогам проверки при наличии оснований ведомство примет надлежащие меры.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Махачкале пострадали пять человек, среди которых трое — дети.

В Минздраве Дагестана проинформировали, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.