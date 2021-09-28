Ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский высказался о перспективах создания шоу «Учитель года России».

«Я считаю, что это совершенно замечательно. Главное, чтобы было выполнено указание на соответствующем уровне, чтобы это действительно помогло привлечению талантливых людей к педагогике и особенно к школьной педагогике», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией государственного совета России по направлению «Образование» обеспечить широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Наряду с этим, как передавал Inforeactor, учитель начальных классов Виктория Кучма высказалась о необходимости адаптировать образование к восприятию современных детей.