Вяземский высказался о перспективах создания шоу «Учитель года России»

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Ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский высказался о перспективах создания шоу «Учитель года России».
Вяземский высказался о перспективах создания шоу «Учитель года России»
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Я считаю, что это совершенно замечательно. Главное, чтобы было выполнено указание на соответствующем уровне, чтобы это действительно помогло привлечению талантливых людей к педагогике и особенно к школьной педагогике», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией государственного совета России по направлению «Образование» обеспечить широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Наряду с этим, как передавал Inforeactor, учитель начальных классов Виктория Кучма высказалась о необходимости адаптировать образование к восприятию современных детей.

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