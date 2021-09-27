Путин поручил обеспечить широкое информационное освещение конкурса «Учитель года»
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить... начиная с 2022 года: широкое информационное освещение всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — говорится в тексте.
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