Путин поручил обеспечить широкое информационное освещение конкурса «Учитель года»

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией государственного совета России по направлению «Образование» обеспечить широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Путин поручил обеспечить широкое информационное освещение конкурса «Учитель года»
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить... начиная с 2022 года: широкое информационное освещение всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — говорится в тексте.

Ранее Путин предложил объявить 2023-й в России Годом педагога.

Учитель обществознания и права, народный учитель Чеченской Республики Алихан Динаев, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», в беседе с URA.RU объяснил, когда ученикам стоит начинать подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

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