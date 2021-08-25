Путин предложил объявить 2023-й в России годом педагога

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Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023-й в России годом педагога.
Путин предложил объявить 2023-й в России годом педагога
  • Reuters

Отмечается, что с таким предложением в ходе встречи президента России с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия, Екатерина Гришина.

«Это хорошая идея, хорошее предложение... Можно так и сделать — 2023 год объявить годом педагогов. Давайте сделаем это, сегодня с коллегами поговорю на этот счёт. Большое спасибо за предложение», — сказал президент.

Путин по видеосвязи проводит встречу, в которой принимают участие учителя и преподаватели вузов, студенты, абитуриенты и ученики школ.

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