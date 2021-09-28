В Кремле не стали анонсировать замены на пост детского омбудсмена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о замене детского омбудсмена с учётом избравшейся в Госдуму по списку «Единой России» Анны Кузнецовой.

«Что касается её замены, то в случае, если президент посчитает это необходимым, мы сообщим. Никаких анонсов мы, естественно, здесь делать не собираемся», — заявил Песков.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова 27 сентября приняла предложение Путина возглавить направление по защите семьи и детей в Государственной думе.

Ранее российский лидер заявил, что Кузнецова возглавит профильную комиссию партии «Единая Россия» по защите материнства, детства, поддержки семьи.