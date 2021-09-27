Путин: лидеры предвыборного списка возглавят комиссии «Единой России»

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Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: лидеры предвыборного списка возглавят комиссии «Единой России»
  • РИА Новости

«Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», — сказал он в ходе встречи с пятёркой лидеров федерального списка партии в дистанционном формате.

Путин отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу будет главой комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири.

«Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко — комиссию по здравоохранению, Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства, поддержки семьи», — сообщил российский лидер.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

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