Путин: лидеры предвыборного списка возглавят комиссии «Единой России»
- РИА Новости
«Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», — сказал он в ходе встречи с пятёркой лидеров федерального списка партии в дистанционном формате.
Путин отметил, что глава Минобороны Сергей Шойгу будет главой комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири.
«Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко — комиссию по здравоохранению, Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства, поддержки семьи», — сообщил российский лидер.
Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.