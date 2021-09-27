Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству

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Глава МИД России Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству
  • РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, здесь предстоит сделать очень многое.

«Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры», — добавил президент.

Выборы проходили с 17 по 19 сентября.

В середине июня секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму.

В первую пятёрку вошли главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

В начале сентября Путин заявил, что Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму.

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