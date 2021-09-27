Кузнецова приняла предложение Путина возглавить направление по защите семьи в Госдуме

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова приняла предложение российского лидера Владимира Путина возглавить направление по защите семьи и детей в Государственной думе.
Кузнецова приняла предложение Путина возглавить направление по защите семьи в Госдуме
  • РИА Новости

«Предложение президента всем лидерам предвыборного списка «Единой России» возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана», — приводит ТАСС её слова.

Кузнецова отметила, что в настоящее время необходимо проследить за реализацией на должном уровне всех предложений и инициатив.

«Что касается предложения главы государства возглавить ещё и в Государственной думе направление по защите семьи и детства — для меня это также большая и важная задача», — сказала детский омбудсмен.

Ранее российский лидер заявил, что Кузнецова возглавит профильную комиссию партии «Единая Россия» по защите материнства, детства, поддержки семьи.

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