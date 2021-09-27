Кузнецова приняла предложение Путина возглавить направление по защите семьи в Госдуме
- РИА Новости
«Предложение президента всем лидерам предвыборного списка «Единой России» возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана», — приводит ТАСС её слова.
Кузнецова отметила, что в настоящее время необходимо проследить за реализацией на должном уровне всех предложений и инициатив.
«Что касается предложения главы государства возглавить ещё и в Государственной думе направление по защите семьи и детства — для меня это также большая и важная задача», — сказала детский омбудсмен.
Ранее российский лидер заявил, что Кузнецова возглавит профильную комиссию партии «Единая Россия» по защите материнства, детства, поддержки семьи.