В ФСБ сообщили о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах

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Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы выявили в 18 регионах страны 48 подпольных оружейников и изъяли около 150 единиц огнестрельного оружия.
В ФСБ сообщили о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что ФСБ пресекла деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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