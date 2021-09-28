В ФСБ сообщили о задержании 48 подпольных оружейников в 18 регионах

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы выявили в 18 регионах страны 48 подпольных оружейников и изъяли около 150 единиц огнестрельного оружия.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что ФСБ пресекла деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.