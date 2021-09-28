Медведев назвал результаты ЕР на выборах очень хорошими
- РИА Новости
«Это очень хороший результат для партии. Это, конечно, не повод для того, чтобы почивать на лаврах и говорить о том, что всё сделано, партия — правящая партия — пользуется высоким авторитетом», — сказал Медведев.
По его словам, это «очень солидный результат». Он выразил уверенность, что большинство парламентских партий в абсолютном большинстве стран были бы весьма довольны таким результатом.
«И мы этим результатом весьма и весьма довольны», — сказал Медведев.
Также он назвал главные задачи «Единой России».
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