Медведев назвал результаты ЕР на выборах очень хорошими

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Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT назвал очень хорошим результат ЕР на выборах в Госдуму.
Медведев назвал результаты ЕР на выборах очень хорошими
  • РИА Новости

«Это очень хороший результат для партии. Это, конечно, не повод для того, чтобы почивать на лаврах и говорить о том, что всё сделано, партия — правящая партия — пользуется высоким авторитетом», — сказал Медведев.

По его словам, это «очень солидный результат». Он выразил уверенность, что большинство парламентских партий в абсолютном большинстве стран были бы весьма довольны таким результатом.

«И мы этим результатом весьма и весьма довольны», — сказал Медведев.

Также он назвал главные задачи «Единой России».

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