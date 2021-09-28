Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT назвал главные задачи «Единой России».

«Задач на самом деле две. Задача партии, как любой партии, — исполнять программу... И задача партии как силы, которая поддерживает президента Российской Федерации, — всячески способствовать проведению его курса. Способствовать выполнению национальных целей развития, исполнению национальных проектов, исполнению послания президента. Вот это — двуединая задача», — сказал Медведев.

Он отметил, что программа партии начинается с раздела о благополучии человека.

«Там очень много важнейших вещей. И здравоохранение, и образование, и поддержка семей, и защита людей с ограниченными возможностями по здоровью. И целый ряд наиболее важных для наших граждан проблем. Таких, например, как жилищная проблема, коммуникации», — заявил Медведев.

Он добавил, что в программе есть разделы, которые посвящены развитию экономики, тому, как партия планирует взаимодействовать с правительством и принимать решения в Государственной думе.

Медведев заявил, что считает программу партии удачной.

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