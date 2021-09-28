Отоларинголог Лесков дал рекомендации по лечению насморка

Врач-отоларинголог клиники «Город детства» Иван Лесков рассказал, что насморк необходимо лечить, иначе высок риск получить осложнение.

Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

«Моё мнение — терпеть насморк не нужно. Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, сосудосуживающими препаратами пользоваться придётся. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом, поскольку отёк носа перекрывает пазухи», — объяснил врач.

Если насморк не проходит, необходимо обратиться к специалисту, добавил Лесков.

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