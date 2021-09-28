Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 13 млн россиян от гриппа

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В России на 24 сентября вакцинацию от гриппа прошли более 13 млн граждан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 13 млн россиян от гриппа
  • РИА Новости

«По состоянию на 24 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2 % от численности населения страны», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что в России отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ: эпидемические пороги заболеваемости вирусными инфекциями превышены в 62 регионах страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о появлении новой группы риска по гриппу, в которую входят переболевшие коронавирусной инфекцией люди.

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