Попова заявила о начале сезона гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1» рассказала о ситуации с гриппом в России.

«Тот грипп, к которому мы готовимся, он уже пришёл. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись ещё в конце июля», — заявила Попова.

Согласно данным на 24 сентября, за сутки в России выявили 21 379 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 376 374 случая COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.