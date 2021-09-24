В России за сутки выявлено 21 379 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 21 379 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне сообщалось о 21 438 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 376 374 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 828 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 820 пациентов. Общее число летальных исходов — 202 273.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 574 608 пациентов. За сутки выздоровели 15 828 человек, накануне — 16 567.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.