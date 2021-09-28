Академик РАО Безруких назвала сроки психологической адаптации первоклассника

Академик Российской академии образования (РАО), профессор Марьяна Безруких рассказала, сколько времени длится адаптация у первоклассника, и как понять, что ребёнку трудно даётся усвоение школьного материала.

Психологическая адаптация в среднем длится 3—4 недели, сказала Безруких в беседе с «Российской газетой».

В свою очередь, физиологическая адаптация продолжается 1,5—2 месяца, уточнила специалист. У часто болеющих детей или имеющих особенности развития, этот период может затянуться на полгода или на год.

По словам Безруких, родителям важно следить за изменением состояния своих детей-школьников. Как объяснила академик, есть признаки, которые помогут понять, что ребёнку сложно учиться в школе.

Самые частые из них — это нарушение концентрации внимания, резкое снижение работоспособности.

«Вялость, сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение. Вообще, первые месяцы в школе должны быть «вводным курсом» чтобы ребёнок освоился в пространстве класса, в смене видов деятельности, в требованиях учителя, темпе работы и во многом другом», — отметила Безруких.

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