Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми высокооплачиваемыми
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Так, по мнению опрошенных, самой высокооплачиваемой сферой стала область IT. Средняя зарплата здесь, по оценкам респондентов, составляет 237 тыс. рублей.
Работники банковской, финансовой и инвестиционной сфер, по словам участников исследования, получают 128 тыс. рублей в месяц.
Зарплата специалистов отрасли строительства составляет 115 тыс. рублей по мнению 30% опрошенных россиян.
Ещё 28% респондентов отметили сферу маркетинга, рекламы и СМИ — 114 тыс. рублей. Четверть (25%) — юриспруденцию — 100 тыс. рублей, 22% — сферу продаж с предполагаемой средней зарплатой 113 тыс. рублей.
Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.