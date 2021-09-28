Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми высокооплачиваемыми

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Cервис «Работа.ру» провёл опрос среди россиян и выяснил их мнение о зарплатах специалистов разных профессий.
Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми высокооплачиваемыми
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Так, по мнению опрошенных, самой высокооплачиваемой сферой стала область IT. Средняя зарплата здесь, по оценкам респондентов, составляет 237 тыс. рублей.

Работники банковской, финансовой и инвестиционной сфер, по словам участников исследования, получают 128 тыс. рублей в месяц.

Зарплата специалистов отрасли строительства составляет 115 тыс. рублей по мнению 30% опрошенных россиян.

Ещё 28% респондентов отметили сферу маркетинга, рекламы и СМИ — 114 тыс. рублей. Четверть (25%) — юриспруденцию — 100 тыс. рублей, 22% — сферу продаж с предполагаемой средней зарплатой 113 тыс. рублей.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

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