Опрос показал, какие профессии россияне считают самыми высокооплачиваемыми

Cервис «Работа.ру» провёл опрос среди россиян и выяснил их мнение о зарплатах специалистов разных профессий.

Об этом пишут «Известия».

Так, по мнению опрошенных, самой высокооплачиваемой сферой стала область IT. Средняя зарплата здесь, по оценкам респондентов, составляет 237 тыс. рублей.

Работники банковской, финансовой и инвестиционной сфер, по словам участников исследования, получают 128 тыс. рублей в месяц.

Зарплата специалистов отрасли строительства составляет 115 тыс. рублей по мнению 30% опрошенных россиян.

Ещё 28% респондентов отметили сферу маркетинга, рекламы и СМИ — 114 тыс. рублей. Четверть (25%) — юриспруденцию — 100 тыс. рублей, 22% — сферу продаж с предполагаемой средней зарплатой 113 тыс. рублей.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.