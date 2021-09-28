Российские инспекторы посетят военный объект ВС Великобритании

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Российские военные проинспектируют объект Вооружённых сил Великобритании. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Российские инспекторы посетят военный объект ВС Великобритании
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«Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта ВС Великобритании», — заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается, что данное решение принято в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекция будет проводиться 28 сентября и займёт одни сутки.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби рассказал о военных контактах США и России.

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