Российские инспекторы посетят военный объект ВС Великобритании
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«Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта ВС Великобритании», — заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Отмечается, что данное решение принято в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Инспекция будет проводиться 28 сентября и займёт одни сутки.
Ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби рассказал о военных контактах США и России.