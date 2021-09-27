В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Самарской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«На данный момент первый компонент вакцины получили более 1 млн 120 тыс. жителей, из них более 1 млн 60 тыс. привиты и вторым компонентом вакцины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.

Отмечается, что «план вакцинации и процент использования вакцины в Самарской области выше, чем в среднем по России, но в сравнении с уже проведённой работой в области сейчас темпы вакцинации снизились».

Согласно данным на 27 сентября, за сутки в России выявили 22 236 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране за время пандемии подтверждено 7 443 149 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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