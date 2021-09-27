В Башкирии разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19

В Башкирии разворачивают дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает mkset.ru, об этом стало известно на оперативном совещании в республиканском правительстве.

В настоящее время в регионе работают два крупных инфекционных центра в Уфе и Стерлитамаке. Отделения для больных COVID-19 имеются и при большей части городских больниц.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин отметил, что на данный момент в ковидных госпиталях развёрнуто 5465 мест.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.