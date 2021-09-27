В Омской области продлили ограничительные меры по COVID-19

В Омской области продлили до 31 октября ограничительные меры по COVID-19.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на решение оперштаба.

Как заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Крига, суточное число заболевших коронавирусной инфекцией в области почти не снижается.

На решение также повлияла сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом.

В частности, продлевается масочный режим и режим повышенной готовности. Сохранён запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением календарных спортивных событий.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.