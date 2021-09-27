Врач рассказала, чем опасен высокий уровень холестерина

Заместитель главного врача ГКБ №29 имени Н.Э. Баумана Депздрава Москвы, врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала, чем опасен высокий уровень холестерина.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач рассказала, что холестерин — самый главный враг для сосудов, так как откладывается на стенках, нарушая здоровый кровоток. По этой причине с возрастом ухудшается память.

«Самое главное — знать свой основной обмен — углеводы, жиры и белок. Они должны быть в норме. Чем взрослее человек, тем больше нужно ориентироваться на нижнюю границу нормы, потому что обмен веществ уже не тот. Поэтому обязательно нужно хотя бы раз в год сдавать биохимический анализ крови», — посоветовала специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.