Диетолог Тутельян назвал основную причину развития ожирения у детей

Директор НИИ питания РАМН, главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал о причинах детского ожирения.

Своим мнением специалист поделился в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, основная причина обозначенной проблемы кроется в снижении физической активности.

«Мы потеряли какое-то количество лет или десятилетий, когда не занимались спортом, не пропагандировали его, не создавали условий для занятий спортом. Спохватились только сейчас», — заявил Тутельян.

Так, специалист отметил необходимость возрождать культуру спорта и прививать её детям с раннего возраста.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.