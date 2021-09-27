Диетолог Тутельян назвал основную причину развития ожирения у детей
- РИА Новости
Своим мнением специалист поделился в эфире радио «Говорит Москва».
По его словам, основная причина обозначенной проблемы кроется в снижении физической активности.
«Мы потеряли какое-то количество лет или десятилетий, когда не занимались спортом, не пропагандировали его, не создавали условий для занятий спортом. Спохватились только сейчас», — заявил Тутельян.
Так, специалист отметил необходимость возрождать культуру спорта и прививать её детям с раннего возраста.
Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.