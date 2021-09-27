На Ставрополье один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме
- РИА Новости
«По прибытии к месту вызова установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Предварительно, пострадал один человек», — приводит ТАСС заявление.
Уточняется, что несущие конструкции дома не повреждены, нарушены перегородки внутри комнат и остекление.
Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном доме в городе Сердобске Пензенской области.