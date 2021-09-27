На Ставрополье один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме

Короткая ссылка
В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Изобильненском городском округе Ставропольского края пострадал один человек. Как сообщили в МЧС России, эвакуированы 30 человек.
На Ставрополье один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме
  • РИА Новости

«По прибытии к месту вызова установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Предварительно, пострадал один человек», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что несущие конструкции дома не повреждены, нарушены перегородки внутри комнат и остекление.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном доме в городе Сердобске Пензенской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить