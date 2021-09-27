На Ставрополье один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Изобильненском городском округе Ставропольского края пострадал один человек. Как сообщили в МЧС России, эвакуированы 30 человек.

РИА Новости

«По прибытии к месту вызова установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Предварительно, пострадал один человек», — приводит ТАСС заявление. Уточняется, что несущие конструкции дома не повреждены, нарушены перегородки внутри комнат и остекление. Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном доме в городе Сердобске Пензенской области.