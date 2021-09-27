Два человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Пензенской области

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Два человека пострадали в результате хлопка газа в двухэтажном доме в городе Сердобске Пензенской области.
Два человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Пензенской области
  • © РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате ЧП выгорела трёхкомнатная квартира, в ней выбило стёкла. Отмечается, что в здании разрушений нет.

«Пострадали два человека: мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения», — приводит сообщение ТАСС.

Пять человек были спасены.

Ранее сообщалось, что три квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа в Верхней Пышме в Свердловской области.

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