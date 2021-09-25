При взрыве газа в доме на Урале повреждения получили три квартиры

В результате взрыва бытового газа в Свердловской области повреждены три квартиры, сообщили в администрации городского округа Верхняя Пышма.

Как уточнили в пресс-службе, взрыв произошёл в 07:18 (05:18 мск). Жителей сразу же эвакуировали.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что пострадали три квартиры.

По распоряжению главы городского округа Ивана Соломина в настоящее время решается вопрос о расселении жителей повреждённых квартир.

«Семья с ребёнком будет временно отселена в манёвренный фонд по улице Огнеупорщиков», — уточнили там.

Как ранее сообщили в прокуратуре, утечка газа является предварительной причиной взрыва. По имеющимся данным, один человек пострадал.