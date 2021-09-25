При взрыве газа в доме на Урале повреждения получили три квартиры
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Как уточнили в пресс-службе, взрыв произошёл в 07:18 (05:18 мск). Жителей сразу же эвакуировали.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что пострадали три квартиры.
По распоряжению главы городского округа Ивана Соломина в настоящее время решается вопрос о расселении жителей повреждённых квартир.
«Семья с ребёнком будет временно отселена в манёвренный фонд по улице Огнеупорщиков», — уточнили там.
Как ранее сообщили в прокуратуре, утечка газа является предварительной причиной взрыва. По имеющимся данным, один человек пострадал.