Прокуратура назвала предварительную причину взрыва газа в доме на Урале
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«Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку в связи с хлопком, предварительно, газовоздушной смеси в квартире на улице Юбилейной в городе Верхняя Пышма… Предварительной причиной является утечка газа», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что квартира, в которой произошло ЧП, находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Ранее в МЧС сообщили, что при взрыве газа в доме в Верхней Пышме пострадал один человек.