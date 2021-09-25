Прокуратура назвала предварительную причину взрыва газа в доме на Урале

Утечка газа является предварительной причиной взрыва газа в доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку в связи с хлопком, предварительно, газовоздушной смеси в квартире на улице Юбилейной в городе Верхняя Пышма… Предварительной причиной является утечка газа», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что квартира, в которой произошло ЧП, находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Ранее в МЧС сообщили, что при взрыве газа в доме в Верхней Пышме пострадал один человек.