В Свердловской области в жилом доме произошёл взрыв газа

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В Свердловской области в городе Верхней Пышме в жилом доме произошёл взрыв газа, заявили в региональном главке МЧС.

«Поступила информация о хлопке бытового газа в квартире... жилого дома в г. Верхней Пышме», — сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались из многоквартирного дома 11 человек, из них двое детей. Один человек пострадал.

Возгорания не обнаружено, но выявлены обрушение межквартирных перегородок.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области произошёл взрыв бытового газа, по последним данным, погибли три человека и шесть пострадали.

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