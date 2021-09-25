В Свердловской области в жилом доме произошёл взрыв газа
«Поступила информация о хлопке бытового газа в квартире... жилого дома в г. Верхней Пышме», — сообщает пресс-служба управления.
Отмечается, что самостоятельно эвакуировались из многоквартирного дома 11 человек, из них двое детей. Один человек пострадал.
Возгорания не обнаружено, но выявлены обрушение межквартирных перегородок.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области произошёл взрыв бытового газа, по последним данным, погибли три человека и шесть пострадали.