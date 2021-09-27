Невролог рассказала об отсроченных головных болях после перенесённого COVID-19

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Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон, заместитель главного врача ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана Депздрава Москвы, рассказала, что некоторые осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции у пациентов могут иметь отсроченный характер.
Невролог рассказала об отсроченных головных болях после перенесённого COVID-19
  • © Global Look Press

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что у таких пациентов спустя месяц после заболевания могут возникнуть головные боли.

«При коронавирусной инфекции, как и при любом инфекционном заболевании, вирусное оно или бактериальное, часто бывает, что боли имеют отсроченный характер и возникают через месяц. Головные боли слабой и средней невыраженной интенсивности. Они могут быть с эмоциональным окрасом, например, связаны со страхом за своё состояние. Специфических характерных изменений нет, просто нужно лечить основное заболевание», — пояснила специалист.

Ранее педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.

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