Суд не стал смягчать приговор историку Соколову по делу об убийстве аспирантки

Горсуд Санкт-Петербурга отказался смягчать приговор историку Олегу Соколову за убийство и хранение оружия.

«Апелляционная коллегия приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга изменила, разрешив судьбу вещественных доказательств. В остальном — без изменений», — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как пишет kp.ru, суд постановил «передать в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пистолет травматический, патроны».

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, являвшуюся его любовницей, из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.