Экономист Остапкович прокомментировал идею о единых льготах на автомобили для многодетных

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Ангелина Шурпина
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение ввести единые общефедеральные правила получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличить возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью.
Экономист Остапкович прокомментировал идею о единых льготах на автомобили для многодетных
  • РИА Новости

«Оптимизация любого налогового законодательства — это всегда позитивный момент. Это предложение разумное, но его сначала нужно дать просчитать тем специалистам, которые занимаются данным налоговым сбором, то есть чтобы они сказали, не появятся ли здесь определённые лазейки от ухода от налогов», — заявил эксперт.

По его мнению, если государство «ничего не теряет от перехода», то «нужно выносить на очередную сессию и рассматривать перестроения».

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести единые общефедеральные правила получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличить возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью.

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