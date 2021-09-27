Директор Лиги безопасного интернета прокомментировала нападения на образовательные учреждения

Директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина в стриме RT «Летучка» рассказала, как предотвратить нападения на образовательные учреждения.

«Если говорить о вообще всей проблеме «колумбайна»... школьных расстрелов, то одним мониторингом, к сожалению, эту проблему не решить, она намного более глубокая, более системная, и здесь нужна целая цепочка действий, чтобы такие трагедии у нас больше не повторялись», — заявила она.

По её словам, в Лиге безопасного интернета считают необходимым бороться с группами «колумбайна» в социальных сетях и признать это движение террористическим сообществом. Она отметила, что такая мера даст правоохранительным органам дополнительные возможности для расследования преступлений и выявления конкретных провокаторов и создателей такого рода групп и сообществ.

Также в организации выступают за сплошной мониторинг контента на основе действующих систем. Мизулина добавила, что также необходимо заниматься профилактикой в общеобразовательных заведениях всей темы безопасности в интернете.

Ранее Мизулина в стриме RT рассказала, какие фейки распространялись в интернете в преддверии выборов в Госдуму.